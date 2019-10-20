Avcı’dan Adem Ljajic’e kesik SÜPER Lig’de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş’ta son Alanya maçında dizinden ağır bir sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz’ün yanı sıra milli arada sakatlanan Victor Ruiz, yine Alanya karşısında sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup ve Georges N’Koudou ile Gökhan Gönül kadroda yer almadı.