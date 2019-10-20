Avcı’dan Adem Ljajic’e kesik
SÜPER Lig’de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş’ta son Alanya maçında dizinden ağır bir sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz’ün yanı sıra milli arada sakatlanan Victor Ruiz, yine Alanya karşısında sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup ve Georges N’Koudou ile Gökhan Gönül kadroda yer almadı.
- Star Spor
Kartal’da 3 maçlık cezası sona eren Elneny, Ankaragücü’ne karşı ilk 11’de forma giyerken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, son haftaların formsuz ismi Adem Ljajic’i yedek soyundurdu. Avcı, Güven ve Burak’ı çift forvet olarak sahaya sürdü.
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