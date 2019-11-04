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Avcı’dan Ljajic’e uyarı

ANTALYASPOR maçında ilk golün asistini yapan ve skora katkı vermeye devam eden Adem Ljajic’in oyundan alınınca aşırı tepki vermesi üzerine Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından dikkatinin çekildiği öğrenildi.

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Yedek kulübesindeki yerine oturmadan önce su şişelerini tekmeleyen Sırp oyuncuya maç esnasında bir şey söylemeyen Avcı’nın daha sonra soyunma odasında bir konuşma yaptığı öğrenildi. Avcı, oyuncusuna, “Çok iyi bir oyun çıkardın, skora da katkı verdin. Görevini yaptın. Kötü oynadığın için falan değil, taktik gereği seni çıkardım. Sana önümüzdeki maçlarda daha çok ihtiyacım olacak. Ancak sakin olmalısın” dedi. Ljajic’in ise hocasından özür dilediği ve “Maç kritik bir noktadaydı. Takıma daha çok katkı vermek istiyordum. Bir daha tekrarlanmayacak” dediği kaydedildi.

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