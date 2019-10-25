Avcı’nın kredisi bitti

BEŞİKTAŞ’TA sezon başında Şenol Güneş’in yerine takımın başına getirilen Abdullah Avcı’nın kredisi çok çabuk tükendi. Süper Lig’de sezona Sivas mağlubiyetiyle başlayan Siyah-Beyazlılar, 8 haftada 2 galibiyet, 3’er beraberlik ve mağlubiyet alırken, Avrupa Lig’nde 3’te sıfır çekince eleştiri okları 56 yaşındaki teknik adama yöneldi. Son Braga maçında tribünlerin istifaya çağırdığı Avcı, sakatlıkları bahane ederek “Bu kadroyla bu kadar” deyince Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetimi de çok kızdırdı.

BAŞKAN ÇEBİ DE DERBİYİ BEKLİYOR

Her ne kadar “İstifayı aklımın ucundan dahi geçirmiyorum” diyen Abdullah Avcı’nın koltuğu büyük tehlikede. Beşiktaş’ın yarın Vodafone Park’ta Galatasaray ile oynayacağı derbide alınacak olası bir mağlubiyet durumunda Siyah-Beyazlılar’da Avcı dönemi kapanabilir. Kartal’da 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Çebi, “Ocak’a kadar takımın durumuna bakacağım” diyerek Avcı’ya olan güvensizliğini dile getirse de Braga maçı öncesi destek açıklaması yapmıştı.