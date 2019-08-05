Avcı’nın Mak planı
BU sezon Beşiktaş’a pas ağırlıklı bir futbol oynatmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, bu sisteme uyacak bir takviye istediği ve Zenit’te forma giyen Robert Mak’ın alınması talebinde bulunduğu öğrenildi.
- Star Spor
28 yaşındaki Slovak oyuncu sağ kanat, ancak sol kanat ve forvet arkasında da oynuyor. Kartal bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başladı.
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