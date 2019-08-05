Avcı’nın Mak planı BU sezon Beşiktaş’a pas ağırlıklı bir futbol oynatmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, bu sisteme uyacak bir takviye istediği ve Zenit’te forma giyen Robert Mak’ın alınması talebinde bulunduğu öğrenildi.