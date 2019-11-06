Avcı’ya grip darbesi

SAKATLIKLARLA boğuşan Beşiktaş’a bir kötü haber de Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan geldi. Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Avcı, tedavisinin aksamaması amacıyla, Braga ile oynanacak maç için Portekiz’e giden maç kafilesinde yer almadı. Abdullah Hoca’nın bugünkü durumuna göre Portekiz’e gidip gitmeyeceğine doktorlar karar verecek.

RESMİ AÇIKLAMA KULÜPTEN GELDİ

Beşiktaş Kulübü’nden konu ile ilgili şu açıkama yapıldı: “Teknik direktörümüz Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz’e gidecektir.” Avcı, Portekiz’e gidemezse, Braga maçınada takımın başında yardımcısı Recep Uçar yer alacak.

KADRODA 17 FUTBOLCU VAR

Öte yandan Beşiktaş, Avcı dışında Braga deplasmanına 8 eksikle giderken kafilede sadece 17 futbolcu yer aldı. Bu maçta oynaması beklenen isimlerden Burak Yılmaz pazar günü yapılacak Denizlispor maçı da düşünülerek riske edilmemek için kadroya alınmazken, ayrıca Victor Ruiz, Abdoulay Diaby, Atiba, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, N’Koudou ve Douglas da İstanbul’da bırakıldı