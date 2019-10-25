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Avcı'ya istifa, topçulara ıslık

VODAFONE Park’ta oynanan Braga maçında taraftarların hedefinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bazı futbolcular vardı.

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STAR

VODAFONE Park’ta oynanan Braga maçında taraftarların hedefinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bazı futbolcular vardı. Siyah-Beyazlılar skor 2-1’e geldikten sonra Teknik Direktör Abdullah Avc ı’yı istifaya davet etti. “Söylesene Avcı, futbolcular niye oynamıyor” diye tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaparak, teknik direktörlük koltuğunda onu görmek istediklerini vurguladılar. Beşiktaşlı futbolseverler ayrıca maç içinde bazı oyunculara büyük tepki gösterdi. Tepkilerin hedefindeki isim özelllikle Caher olurken, penaltkıyı kaçıran Ljaic de ıslıklanıp yuhalandı. Taraftarlar, oyundan çıkan ilk golde büyük birhata yapan Oğuzhan ile birlikte Boyd ve Necip’e de oyundan alınırken aynı şekilde tepki gösterdiler.

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