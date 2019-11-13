Avdijaj’ın kaderi kalan 6 maça bağlı
Trabzonspor’da henüz beklentileri karşılayamayan Avdijaj’ın takımdaki geleceği 6 maçlık sürede belli olacak.
- Star Spor
Bordo-Mavililer’in yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu toplam 13 maçta şans buldu, 1 gol atıp, 1 asist yaptı. 6 maçlık sürede Avdijaj, Karaman’ın gözüne giremezse devre arasında gönderilecek.
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