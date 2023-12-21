Avrupa Adalet Divanı'ndan ''Süper Lig'' kararı

Avrupa'nın büyük kulüplerinin UEFA organizasyonlarından ayrılıp kulüplerin yönettiği bir organizasyon olan "Süper Lig" projesi için açtığı dava hakkındaki karar açıklandı.

"REKABET HUKUKUNA AYKIRI"

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karara göre; UEFA, 2021 yılında duyurulan Avrupa Süper Ligi projesini iptal ederek rekabet hukukuna aykırı hareket etti.

"UEFA'NIN HAKKI YOK"

Buna göre; ne FIFA ne de UEFA, kendi organizasyonları dışındaki bir turnuvaya katılan kulüplere herhangi bir yaptırım uygulama hakkına sahip değil.

Karar ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nin yeniden kurulması gündeme gelse de projenin ilk duyurulduğu tarihteki taraftar tepkileri sebebiyle kulüplerin bu konuda çekimser olduğu belirtildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in önderliğindeki 12 kulüp ile duyurulan organizasyonda taraftar tepkileri sebebiyle son olarak sadece Real Madrid ve Barcelona kulüpleri kalmıştı.

"TÜM MAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Karar üzerine konuşan Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart, "UEFA'nın tekeli bitti, Futbol artık özgür kaldı. Kulüpler artık kendi kaderini belirlemekte özgür ve yaptırım tehlikeleri yok. Taraftarlara buradan duyuruyoruz; Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak. Kulüpler için ise gelirlerin tamamı garanti edilecek." ifadelerini kullandı.