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Spor

Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-12 Haziran tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek. Organizasyona Türkiye 44 sporcuyla katılacak.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak
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Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. Milli atletler madalya kazanmanın yanı sıra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele edecek.

Milli atletlerin, Avrupa şampiyonaları tarihinde 34 madalyası bulunurken, millilerde ilk madalyayı (bronz) 1950'de üç adım atlamada Ruhi Sarıalp kazanmıştı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yer alan milli atletlerin isim ve branşları şu şekilde:

100 metre: Kayhan Özer

110 metre engelli: Mikdat Sevler

200 metre: Ramil Guliyev

400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar, İsmail Nezir

400 metre: Berke Akçam

800 metre: Dilek Koçak, Salih Teksöz

1500 metre: Mehmet Çelik

3 bin metre engelli: Derya Konur, Sümeyye Erol, Tuğba Güvenç, Abdullah Tuğluk

5 bin metre: Burcu Subatan, Emine Hatun Mechaal

10 bin metre: Bahar Atalay, Yonca Kutluk

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Alperen Acet

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek

Cirit atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen

Disk atma: Özlem Becerek

Gülle atma: Emel Dereli

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Salih Korkmaz

Yarı maraton: Sultan Haydar, Meryem Erdoğan, Özlem Kaya Alıcı, Sezgin Ataç, Polat Kemboi Arıkan, İlham Tanui Özbilen

4x100 metre: Kayhan Özer, Aykut Ay, Mustafa Kemal Ay, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Ramil Guliyev

  • Avrupa Atletizm Şampiyonası
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