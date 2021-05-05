Avrupa Atmalar Kupası için Türkiye 17 atletle Split'te

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:29

Kupada daha önce biri altın üç madalyası bulunan eski dünya beşincisi ciritçi Eda Tuğsuz, Split'teki organizasyonda Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Barbora Spotakova ve Sara Kolak'ın yanı sıra dünya ve Avrupa madalyalı güçlü isimlerle kozlarını paylaşacak. Kadınlar güllede ise Emel Dereli, 18.40'lık Olimpiyat barajını bu yarışmada geçerek adını Tokyo'ya yazdırmak için sahne alacak. Dereli, daha önce U23 yaş grubunda Avrupa Kupası'nı üç kez kazanmıştı.

Bu yıl gülle atmada Türkiye U23 rekorunu yenileyen Alperen Karahan, 2019'da kürsüye çıktığı kupada yine iddialı bir şekilde yarışmaya katılıyor. Erkekler çekiçte ise Olimpiyat bileti cebinde olan iki önemli yıldız, Eşref Apak ve Özkan Baltacı, Split'te altın madalya için müsabakaya çıkacak.

Türkiye'nin kadınlar U23 takımı ise güçlü kadrosuyla takım sıralamasında Avrupa Kupası'nın güçlü adayı olarak görünüyor. Bu kategoride Pınar Akyol (gülle atma), Özlem Becerek (disk atma), Dünya Ezgi Sayan (çekiç atma) ve Münevver Hancı'dan (cirit atma) oluşan dörtlünün klasmanda ilk sıra için mücadele vermesi bekleniyor. Türkiye, iki yıl önceki organizasyonda U23 kadınlarda ikinci olmuştu.

U23 ve büyüklerde yapılan Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'nin kadrosu şu şekilde:

23 YAŞ ALTI

Gülle atma erkekler: Alperen Karahan

Disk atma erkekler: Osman Kul

Çekiç atma erkekler: Halil Yılmazer

Cirit atma erkekler: Ömer Faruk Avan

Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol

Disk atma kadınlar: Özlem Becerek

Çekiç atma kadınlar: Dünya Ezgi Sayan

Cirit atma kadınlar: Münevver Hancı

BÜYÜKLER

Çekiç atma erkekler: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Gülle atma kadınlar: Emel Dereli, Aysel Yılmaz

Disk atma kadınlar: Semra Türk

Çekiç atma kadınlar: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya-Salman

Cirit atma kadınlar: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen