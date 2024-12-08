Süper Lig'de Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması Avrupa basınında da manşetleri süsledi.

OJogo: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.

ABola: Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü.

Record: Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yapıyor.

Tuttomercato: Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.

AS: Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha.