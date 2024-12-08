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  • Avrupa basını dev derbiyi konuşuyor! ''Jose Mourinho için bir hayal kırıklığı daha''
Spor

Avrupa basını dev derbiyi konuşuyor! ''Jose Mourinho için bir hayal kırıklığı daha''

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından Avrupa basını dev derbiyi manşetlerine taşıdı. Zirve yolunda önemli bir 3 puandan olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki farkın açılabileceği vurgulandı. İşte Avrupa manşetlerinde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi...

8 Aralık 2024 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Avrupa basını dev derbiyi konuşuyor! ''Jose Mourinho için bir hayal kırıklığı daha''
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması Avrupa basınında da manşetleri süsledi.

OJogo: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.

ABola: Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü.

Record: Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yapıyor.

Tuttomercato: Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.

AS: Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha.

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