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Spor

Avrupa basını Hollanda'yı uyardı! ''Bu takımı hafife almayın''

EURO 2024'te beklenmedik bir performans ortaya koyan A Milli Futbol Takımı yarın akşam Hollanda ile yarı final için mücadele edecek. Ay yıldızlıların inanılmaz performansı karşısında Avrupa basını Hollanda'yı uyardı. İşte detaylar...

Akşam5 Temmuz 2024 Cuma 08:56 - Güncelleme:
Avrupa basını Hollanda'yı uyardı! ''Bu takımı hafife almayın''
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EURO 2024'te F Grubu'nu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 tamamlayan, Son 16 Turu'nda ise favori olarak gösterilen Avusturya'yı elemeyi başaran A Milli Futbol Takımımız'ın 'öngörülemez' bir takım olduğu konuşuluyor. Ay-Yıldızlı ekibimizi yakından takip eden Avrupa basınının önde gelen haber portalları, Avusturya karşılaşmasında yapılan tahminlerin yanlış çıktığını, yarın oynanacak çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında ise açık bir favori olmadığını vurguluyor.

BU TAKIMI HAFİFE ALMAYIN

İtalyan basınından Fantasyteam, iki takımın karşılaşmasını yapıp şu analizi paylaştı: "Hollanda takımı favori olarak gösteriliyor ama Vincenzo Montella'nın öğrencileri hafife almamaya dikkat edin. Hollanda, sadece Romanya karşısında güçlü bir oyun sergiledi. Türkiye büyükler arasında bir yerde. Belki de bu noktaya geleceklerini söylemek hayalcilik olurdu. Ancak 2008 yılından sonra böyle büyük hayaller kurmamışlardı. Şimdi öngörülemez bir takım var."

PORTAKALLAR ÇEKİNMELİ

Belçika basınından Voetbal, komşusu Hollanda'yı Türkiye'nin potansiyeli konusunda uyardı. A Milli Takımımız'ın önemli takımlarda forma giyen üst düzey futbolculardan oluştuğu, güçlü duygular konusunda son derece başarılı bir ekip olduğu vurgulandı. Haber başlığında, "Portakallar çeyrek finalde Türkler'den korkmalı" denildi. Özellikle Hollanda doğumlu futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon yakaladığı çıkış ve turnuvadaki başarısı da hatırlatıldı.

HAYRANLIK VERİCİ TUTKU

Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya'da Türk taraftarların coşkusu da gündem oldu. De.nachrichten adlı, vatandaşlarımızın tutkusuna dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlı destekçilerden şöyle bahsedildi: "Gazeteciler, Türk taraftarları beğeniyor. Muhabirimiz tutkularına hayran kaldı. Şehir merkezlerinde, statlarda sanki bir savaş çığlığı var. Türkler bulaşıcı tutkularıyla diğer takımları da etkiliyor. Bu duygular heyecan verici ve bulaşıcıdır. Islıklarıyla 90 dakika bir bela oluyorlar. Bu onların bir kültürü. Türk takımlarının maçlarını izleyen herkes ıslığın bir parça olduğunu bilir. Bunu başka bir meseleye döndürmek büyük bir saçmalık. Özel duygulara rağmen bu taraftarların öğrenmeleri gereken bazı şeyler de var..."

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