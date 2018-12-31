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Avrupa basını: Serdar Aziz'in gönderilmesine neden olabilecek patavatsızlık

Maldivler’de yaptığı tatilin fotoğrafını paylaştığı için istenmeyen adam ilan edilen Serdar Aziz için dış basın “Serdar’ı eşi yaktı” yorumunu yaptı.

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Maldivler’de yaptığı tatilin fotoğrafını paylaştığı için istenmeyen adam ilan edilen Serdar Aziz için dış basın “Serdar’ı eşi yaktı” yorumunu yaptı. Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada mide bulantısı şikayetiyle yer alamayan ancak bir gün sonra eşinin yaptığı instagram paylaşımıyla Maldivler'de tatil yaparken görülen Serdar Aziz dünya basınının da gündemine oturdu.

DÜNYAYI SALLADI

İspanyol AS Gazetesi, 'Instagram'ın Tehlikeleri' başlığıyla Serdar Aziz'i haber yaptı. Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild ise, "Eşi yüzünden! Galatasaraylı futbolcu Instagram'ı salladı" ifadelerini kullandı. Diario Sport, "Serdar Aziz'in gönderilmesine neden olabilecek patavatsızlık" yorumunu yaptı. İsviçre, İsveç ve Fransa basını da Serdar Aziz ile ilgili haberler yaptı.

(Takvim)

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