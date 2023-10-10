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Spor

Avrupa basınında Dzeko'ya övgüler yağdı!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, gösterdiği performansla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sarı lacivertlilerin Kasımpaşa maçında aldığı 2-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Boşnak futbolcu için, İtalyan basını 'İkinci baharını yaşıyor' yorumunda bulundu.

10 Ekim 2023 Salı 10:32 - Güncelleme:
Avrupa basınında Dzeko'ya övgüler yağdı!
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Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko attığı gol ve kazandırdığı penaltıyla, 3 puanın mimarı oldu.

37 yaşındaki golcü skora verdiği katkı kadar takımını hücumda yönlendirmesiyle de dikkat çekti. Boşnak yıldızın performansıyla ilgili ülkesinde ve İtalya'da çok sayıda haber yapıldı. Özellikle İtalyan medyası ve Inter taraftar sayfaları, Edin Dzeko'nun performansına övgüler yağdırdı.

TAKIMININ KAHRAMANI OLDU

Dzeko hakkında yazılanlar şöyle:

Tvarenasport: "12 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı. Tüm maçları kazandılar. En etkileyici sezonunda bile böyle değildi."

Interista: "Birinci sıradaki Fenerbahçe, Inter'in eski oyuncusu Dzeko'nun keyfini çıkarıyor."

Sportsport.ba: "F.Bahçe kaybetmiyor, Edin şov yapıyor. Kahramanları Edin Dzeko'muz oldu. Golü attı, penaltıyı da kazandırdı. Fenerbahçe onunla kazandı."

Internews24: "Edin, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor. F.Bahçe'yi zirveye taşıdı."

F.BAHÇE YENİLMEZ, EDİN DURMAZ

Sport.srpskainfo: "Tadic ve Dzeko'dan güç alan Fenerbahçe, üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Öyle görünüyor ki hücum hattında bir Sırp ve Bosnalı, kalesinde Hırvat varken Fenerbahçe yenilmez."

Vijesti.ba: "Dzeko, Türkiye ve Milli Takım'da olağanüstü durumda. Yeni takımında çok başarılı oldu ve yine gol attı."

N1info. ba: "Fenerbahçe yenilgi nedir bilmiyor. Dzeko'nun durmaya niyeti yok."

Avaz.ba: "Edin Dzeko fileleri açmaya devam ediyor. Kahramanca oynadı."

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