Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olarak sunulan ve kongreyi kazanan Ali Koç ile Fenerbahçe'ye gelen Jose Mourinho, ilk 6 ayında tartışma konusu oldu. Geçen yıl İsmail Kartal ile 99 puan toplayıp ligi ikinci bitiren, Beşiktaş ve G.Saray'a kaybetmeyen sarı lacivertliler, bu sezon 2 ezeli rakibine karşı oynadığı ilk derbileri kaybetti. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki performansını yakından takip eden Avrupa medyası ise birbirinden çarpıcı yorumlar yaptı. Mou'nun sonunun yakın olduğu vurgulandı...

BİRKAÇ AYDA İKLİM DEĞİŞTİ

Fransız basınından Le Phoceen.fr adlı sitenin Mourinho analizi en dikkat çekeni oldu: "Mourinho acı sona giderek daha da mı yaklaşıyor? Yoğun bir baskıyla karşı karşıya. Umut verici bir başlangıca rağmen Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri, G.Saray ve Beşiktaş'a karşı alınan yenilgiler, konumunu zayıflattı. Durumunu düzeltmeyi amaçlıyor. Bir kahraman olarak karşılanmıştı. İddialı vaatlerle camianın imajını canlandırmaya hazır görünüyordu. Birkaç ay sonra iklim çok farklı bir noktaya geldi. Acımasız bir ortamla karşı karşıya.

TOPLANTIDA KREDİ İSTEDİ!

Geçici olarak 2. sıradalar ama sembolik olarak çok önemli olan derbileri kaybetti. Basın toplantısında, 'Bana kredi verin, hiç kimse birkaç ayda mucize gösteremez' dedi. Eleştirileri hızla olumlu ivmeye dönüştürmesi gerekiyor aksi halde macerası yarım kalacak." İngiliz basınından empireofthekop, "Bilindik ağıtları tekrar etmeye başladı" derken İspanyol medyasından Aupaathletic, "Mou'nun geleceği Bilbao maçına bağlı" dedi. Bilbaohiria'nın spor yazarı Gomez ise "Bilbao, Mou'nun ipini çekebilir" yorumunu yaptı.