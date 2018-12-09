Avrupa basınından Kairus'a büyük övgü

KARİUS istikrarı yakaladı. Son iki maçında gol yemeyen Alman file bekçisinin performansı, yaptığı hataları unutturdu. Alman kalecinin son Alanya karşılaşmasının ardından sosyal medya hesaplarına övgü dolu mesajlar yağdı. Karius’taki bu pozitif gelişmeler sadece Beşiktaşlı taraftarlardan değil, Avrupa basınından da büyük ilgi gördü. Özellikle İngiliz ve Alman medyası onu öven haberler yayınladı. Mirror, Karius’un Alanya karşısındaki kurtarışlarıyla taraftardan büyük övgü aldığını vurguladı.

GOL ARAMAYA BİLE ÇIKTI

Fransız Lequipe ve France Football da Alman file bekçisi için, “Beşiktaşlılar özellikle Karius’a müteşekkir. Alanya maçından sonra büyük övgü aldı. Karius böyle istedi. 90+3’te Vallafanez’in yakın mesafeden şutunu muhteşem çıkardı” şeklinde yorumlar yaptı. Sportbible.com da, “Karius’tan çarpıcı performans. Bir değil, iki inanılmaz kurtarışı vardı. Beşiktaşlılar’ı sevindirdi. Son dakikada gol aramak için kalesinden bile ileriye çıktı” ifadelerini kullandı.

(Aksam)