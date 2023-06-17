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Spor

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. maçlar tamamlandı

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde gruplarda ikinci maçlar tamamlandı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 01:07 - Güncelleme:
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. maçlar tamamlandı
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Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği organizasyonda D Grubu maçlarını başkent Lübliyana'da oynayan Türkiye ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 yendi.

Türkiye'nin grubundaki diğer maçta ise Sırbistan, Slovakya'yı 90-52 mağlup etti.

Bu sonuçlarla D Grubu'nda ilk günün ardından Sırbistan birinci, Türkiye ikinci, Macaristan üçüncü, Slovakya ise son sırada yer aldı.

Diğer gruplarda ikinci maçların ardından A Grubu'nda İspanya, B Grubu'nda Belçika ve C Grubu'nda Fransa ilk sırada yer alıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Yunanistan-Letonya: 73-65

İspanya-Karadağ: 78-57

B Grubu

Çekya-Belçika: 41-84

İsrail-İtalya: 68-88

C Grubu

Fransa-Büyük Britanya:63-57

Slovenya-Almanya: 62-66

D Grubu

Macaristan-Türkiye: 68-69

Sırbistan-Slovakya: 90-52

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