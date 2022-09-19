İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2022 Pazartesi / 23 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2859
  • EURO
    18,4014
  • ALTIN
    983.765
  • BIST100
    3199.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa basketbol şampiyonu İspanya, zaferi Madrid'de kutladı
Spor

Avrupa basketbol şampiyonu İspanya, zaferi Madrid'de kutladı

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda finalde Fransa'yı 88-76 yenerek kupayı kazanan İspanya, şampiyonluğunu Madrid'de kutladı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı.

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, finalde Fransa'yı 88-76 yenerek kazanan İspanya Basketbol Milli Takımı için Madrid'deki Wizink Spor Salonu'nda bir kutlama organize edildi.

İspanyol taraftarlar tıklım tıklım doldurdukları salonda milli basketbolcularına büyük sevgi gösterisinde bulunurken, "şampiyon" tezahüratlarıyla destek verdi.

Taraftarlara hitaben konuşma yapan takım kaptanı 37 yaşındaki Rudy Fernandez, "Sergio'ya (başantrenör) ve bu takımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. 20 yaşındaki biri gibi bu turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar." dedi.

İspanya Milli Takımı'nın İtalyan başantrenörü Sergio Scariolo da "(Umudunu kaybetme) filmini hatırlıyor musunuz? Birilerinin size yapamayacağını söylemesine asla izin vermeyin." şeklinde konuştu.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Willy Hernangomez ve finalin en iyi oyuncusu olan kardeşi Juancho Hernangomez salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

Taraftarlarla şarkılar söyleyerek eğlenen basketbolcular, "Seneye dünya şampiyonası var." diyerek, gelecek için de iddialı olduklarını vurguladılar.

İspanya basketbolda, 2009, 2011, 2015'in ardından 4. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.