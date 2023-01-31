Avrupa basketbolunun nabzı Tivibu'da atacak

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, basketbolun en iyilerini ekrana taşımaya devam ediyor. Euroleague ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının kritik maçları Tivibu'dan naklen yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'da boy gösteren Türk temsilcilerinin maçlarını seyircileriyle buluşturmaya devam ediyor. EuroLeague'de Fenerbahçe ve A.Efes, puan tablosundaki yakın rakipleriyle çift maç haftasında mücadele edecek. Galatasaray, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka ise FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 gruplarında Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Euroleague'de kritik hafta

Avrupa'da oynadığı son maçlarını kaybeden Fenerbahçe ve A.Efes, çift maç haftasında puan tablosunda kendilerine yakın rakipleriyle karşı karşıya geliyor. Ligde lider konumda bulunan Olimpiakos ile evinde oynayacağı mücadele ile liderlikte 'ben de varım' demek isteyen Fenerbahçe, çift maç haftasındaki ilk maçına bugün saat 20.45'te çıkacak. Alt sıralarda yer alan Almanya takımı Alba Berlin'i ise 3 Şubat Cuma günü saat 20.45'te yine evinde ağırlayacak. Fenerbahçe'nin maçları Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

A.Efes ise play-off potasındaki rakiplerinden Zalgiris Kaunas'ı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Sinan Erdem'de ağırlayacakken, lig lideri Olimpiakos'a ise konuk olacak. Olimpiakos - A.Efes mücadelesinde ilk düdük 3 Şubat Cuma günü 22.00'da çalacak. A.Efes'in, Zalgiris karşısında oynayacağı maç S Sport'tan, Olimpiakos deplasmanı mücadelesi S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BŞL'de son 16 gruplarında heyecan sürüyor

FIBA tarafından organize edilen Basketbol Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarıyla devam edecek. Galatasaray, Yunan ekibi AEK'i, Sinan Erdem'de konuk edecek. Bugün oynanacak mücadelede ilk düdük 20.00'da Tivibu Spor 1'de çalacak. Bahçeşehir Koleji ise grubunda kaybettiği ilk maçın ardından Rytas Vilnius deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacak. Tivibu Spor'dan yayınlanacak mücadele bugün saat 20.30'da başlayacak. Darüşşafaka evinde oynayacağı ikinci hafta maçında İspanyol Lenova Tenerife ile karşılaşacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 1 Şubat Çarşamba 20.00'da Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague ve daha birçok dev organizasyonun maçları Tivibu'dan canlı olarak izlenebiliyor.