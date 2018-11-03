Avrupa bu rezaleti konuşuyor! BBC'den ibret verici tweet
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar dünya basınında geniş yankı buldu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar dünya basınında geniş yankı buldu.
BBC, “Futbolcular ve teknik adamların karıştığı 30 kişilik kavganın ardından üç futbolcu kırmızı kart gördü” dedi.
İtalyan Sport Media Set ise, “90 dakikanın ardından patırtı koptu, derbi kavgayla bitti” başlığını kullandı.
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