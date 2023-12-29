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Spor

Avrupa bunu konuşuyor! ''Oynamayı reddettiler''

Süper Kupa finalinin ertelenmesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...

29 Aralık 2023 Cuma 23:43 - Güncelleme:
Avrupa bunu konuşuyor! ''Oynamayı reddettiler''
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bu sonuç Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...

DAİLYMAİL: "ARABİSTAN'DA YASAK"

"Suudi Arabistan Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı. Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı."

FOOT MERCATO: "TUTUKLAMAYA KADAR İLERLEDİ"

"Galatasaray ile Fenerbahçe'Nin oynayacağı Süper Kupa maçı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yazılı olduğu pankart ve posterlerin alınmaması sonrası iptal edildi. Suudi yetkililerinin sert tepkisi sonrası takımlar sahaya çıkmadı. Güvenlik görevlileri Atatürk resminin bulunduğu her taraftarı tutuklayacak kadar ileri gitti.

CALCIOMERCATO: "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

"Eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik kriz. Kriz; yerel makamların, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunan pankart ve tişörtlerin stada girişinin engellemesiyle ortaya çıktı."

MIRROR: "ARABİSTAN REDDETTİ"

"Suudi Arabistan makamları; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü onurlandırma isteğini reddettiği için Süper Kupa finali iptal edildi."

MARCA: "SÜPER KUPA'DA SKANDAL"

"Türkiye Süper Kupası'nda skandal bir olay yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetmeleri Türk futbolunda yeni bir skandala yol açtı. Ronaldo'nun oynadığı Awwal Park'ta oynanması planlanan maç, her iki kulübe yapılan kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi."

SKY SPORT: "SON ANDA ERTELENDİ"

"Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Mücadelenin başlamasına kısa süre kalmasına rağmen bu karar alındı."

AS: "TÜRK FUTBOLUNDA SON GELİŞME!"

"Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna saygı duruşunda bulunulmasına izin vermemesi üzerine maça çıkmayı reddetti. Çılgınca geçen birkaç saatin ardından bir anlaşmaya varılamadı ve maç oynanmayacak. Süper Kupa kaosu Türk futbolundaki son gelişmelerin üzerine geldi. İstanbulspor başkanı takımını Trabzonspor maçından çekti. Bu, hakeme vuran ve tüm şampiyonanın durmasına neden olan Ankaragücü sahibinin skandalına katıldı."

L'EQUIPE: "OYNAMAYI REDDETTİLER"

"Riyad'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupası son anda iptal edildi. Gerekçe olarak yerel makamların Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'e saygı tişörtlerinin giyilmesine izin vermemesi gösterildi. Yerel yetkililer başlangıçta taraftarların Türk bayrağı getirmesine izin vermemişti. Türk yetkililer bu yasağı kaldırtmayı başardılar, ancak Atatürk fotoğrafı taşıyan kıyafet yasağını kaldırmadılar. Bu müzakereler hiçbir zaman sonuçlanmadı ve iki takım tam da stadyum dolmaya başlamışken oynamayı reddetti."

THE ATHLETIC

The Athletıc sitesi ise "Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, Suudi Arabistan'da çıkan tartışmanın ardından iptal edildi." ifadelerini kullandı.

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