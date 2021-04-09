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Spor

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den 1 altın 2 gümüş madalya

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

AA09 Nisan 2021 Cuma 19:54 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 19:54
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, yarı finalde Belçika'dan 1 numaralı seri başı Jaouad Achab'ı, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, yarı finalde Letonya'dan Inese Tarvida'yı ve kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da yarı finalde Macaristan'dan Luca Patakfalvy'i yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu Hakan Reçber erkekler 63 kilo finalinde İspanya'dan Joan Jorquera'yı 18-12 yenerek altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Hakan, 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında kürsünün ikinci basamağında yer almıştı.

Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'a 20-5 yenilerek Avrupa ikinciliğini elde etti.

Zeliha Ağrıs, 53 kilo finalinde Rusya'dan Tatiana Minina'ya 24-17 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

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