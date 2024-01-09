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Spor

Avrupa, Cengiz Ünder'i konuşuyor! ''Müthiş bir uyanış''

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-1 yendiği maçtaki performansıyla Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Cengiz Ünder'in sarı-lacivertlilere transfer olduğundan bu yana zor durumda olduğu belirtilen '7 Ocak Pazar günü müthiş bir uyanış yaşadı.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

9 Ocak 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Avrupa, Cengiz Ünder'i konuşuyor! ''Müthiş bir uyanış''
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Fenerbahçe'nin en pahalı yerli transferi olan Cengiz Ünder, İstanbulspor maçındaki performansıyla hem eleştirileri susturdu, hem de Avrupa basınını ayağa kaldırdı. Cengiz'in performansının ardından başta daha önce forma giydiği ülkeler İtalya ve Fransa olmak üzere, Avrupa basınında konuşulan isim oldu.

"CENGİZ İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN"

Daha önce formasını giydiği Roma'dan haberler veren romanews, "Cengiz Ünder için unutulmaz bir gün." yorumu yaptı. Oyuncunun 40 dakikada hat-trick yapıp, maçı 4 golle tamamladığı vurgulandı.

"MÜTHİŞ BİR UYANIŞ"

Fransız basını ise geçen sezon Cengiz Ünder'in Marsilya forması giydiğini hatırlatarak, "Eski Marsilya'lı Cengiz Ünder, F.Bahçe'de dörtlü gol attı. Bu yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasından bu yana zor durumda olan Ünder, 7 Ocak Pazar günü müthiş bir uyanış yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYATININ FUTBOLUNU OYNADI"

Hollanda haber sitesi voetbalzone ise, "Cengiz Ünder hayatının futbolunu oynadı." tespitini yaptı.

SEMİH'İN ARDINDAN İLK TÜRK

Fenerbahçe'de 'bir maçta 4 gol atan' son futbolcu Enner Valencia olmuştu. Valencia, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de bir lig maçında 4 gol atan son yerli oyuncu; 17 Aralık 2005'te Denizlispor'a karşı Semih Şentürk olmuştu. Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

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