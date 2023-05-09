Avrupa devinden Arda Güler'e yakın takip

Katalonya merkezli Sport gazetesinde çıkan habere göre; Barcelona ile birlikte Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli gibi kulüpler Arda Güler'in transferini çok istiyor.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ NET

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Arda Güler için 20 milyon euro civarında bir rakam ve sonraki satıştan pay istediği kaydedildi. Arda Güler'in yeteneğine hayran olan Avrupa devlerinin, Fenerbahçe'nin net talebi sonrası beklemede olduğu belirtildi.

BARÇA, KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Finansal Fair Play sorunları yaşayan ve ekonomik açıdan zorlu günler geçiren Barcelona'nın Arda Güler'i kaçırmak istemediği ve Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini önceliklendirdiği yazıldı.

30 MAÇTA 10 GOLE ETKİ

Fenerbahçe'nin henüz 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği ve Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladığı milli yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1128 dakika süre aldı ve 6 gol atıp 4 asist yaptı.