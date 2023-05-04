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Spor

Avrupa devine gidiyor! Güle güle Victor Nelsson...

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir sezon geçiren Nelsson'a İtalya Serie A ekiplerinden Milan talip oldu. İşte detaylar...

4 Mayıs 2023 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Avrupa devine gidiyor! Güle güle Victor Nelsson...
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Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren ve defansın vazgeçilmezi olan Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Milan, gelecek sezon defans hattını güçlendirmek için Galatasaray'dan Victor Nelsson'u listenin başına koyduğu aktarıldı.

MİLAN'DAN NELSSON ATAĞI

Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen Victor Nelsson için Milan teklif yapmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi transfer edip savunma hattını güçlendimek isteyen Milan, sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalacak.

SİMON KJAER ÖNERDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın deneyimli stoperi ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer, Victor Nelsson'u kulübüne önerdiği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 2021 yazında Kopenhag'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın Victor Nelsson'dan beklediği bonservis bedeli 20 milyon euro belirlendi.

MİLAN'DA SAVUNMA ZAFİYETİNE ÇÖZÜM: VİCTOR NELSSON

Milan'da Simon Kjaer ve Fikayo Tomori'nin fiziksel sorunları olduğu ayrıca Kjaer'in ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle İtalyan ekibi için savunma transferinin gerekliliğine dikkat çekildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Victor Nelsson, 1 asistlik bir katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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