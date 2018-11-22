Avrupa devleri Abdullah Avcı ve Erol Bulut'u takip ediyor

Özellikle Süper Lig’deki genç ve umut vaad futbolcular için Türkiye’de üs kuran, hemen hemen oynanan bütün maçlarda tribündeki yerlerini alan Avrupa’nın dev scoutları bu sefer oyuncu değil, yetenekli yerli hocaları takibe aldı.

İspanya, İtalya ve Alman kulüplerinin izleme ekipleri Türkiye’de görev alan genç teknik direktörleri yakından takip ederken özellikle La Liga'da bazı menajerlerin Abdullah Avcı ve Erol Bulut’u yokladığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonun 7.haftasında Yeni Malatyaspor’n başına geçen Erol Bulut takımı ilk 10’da tutmayı başarırken 43 yaşındaki çalıştırıcının 12.haftası geride kalan Süper Lig’de bu sezon ilk 3’te olması dikkat çekti.

Başakşehir’de her geçen yıl üstüne koyarak yoluna devam eden ve bu sene şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı'nın İngiltere’de bazı Championship kulüplerinden dolaylı yollardan teklif aldığı öğrenilirken, başarılı teknik adamın bu teklifler geri çevirdiği, Süper Lig’de şampiyonluk hedefine varmasının ardından Avrupa’ya açılmak istediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Sevilla’ya kök söktürerek alkış toplayan; Adebayor, Clichy, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi yıldızları iyi yöneten Avcı’nın Cengiz Ünder’i parlatıp Serie A’ya göndermesi hoca hakkında olumlu referans oluştururken, Abdullah Avcı isminin hemen hemen her dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımla anılması Başakşehir yönetimini yeni hoca konusunda 'b planı' yapmaya yönlendiriyor.



(Diriliş Postası)