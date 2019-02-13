Avrupa devleri Eljif Elmas için geldi

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi.

Sarı-lacivertlilerin Zenit ile oynadığı Avrupa Ligi maçında da genç futbolcuyu izlemek için scout ekiplerinin tribündeki yerini aldığı belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun ismi daha önce Tottenham ve Valencia ile anılmıştı.

TOLGAY YERİNE OYNADI

Fenerbahçe'de esame listesine ilk 11'de yazılan Tolgay Arslan şoku yaşandı.Isınma sırasında sakatlanan Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas oynadı. Normalde kadroya alınmayan Michael Frey, Tolgay'ın sakatlığıyla 18 kişilik listeye dahil edildi ve yedek bekledi.

Sabah