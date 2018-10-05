Avrupa devleri Garry Rodrigues'i takip ediyor
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues'i Porto maçında Avrupa kulüplerinin gözlemcileri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.
Galatasaray’ın Porto ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde, Rodrigues’in Avrupa kulüplerinin gözlemcileri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.
Birkaç İngiliz ve İspanyol kulüp temsilcisinin, 27 yaşındaki futbolcu hakkında rapor hazırladığı öğrenildi.
Rodrigues’in adı sezon başında da Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.