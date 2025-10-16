Juventus'taki performansını A Milli forma ile de göstererek Avrupa devlerinin ilgisini iyice çeken Kenan Yıldız'ın talipleri iyice arttı. Juventus forması giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu; Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Barcelona'nın listesinde yer alıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Chelsea, Kenan için bir planlama yaptı. Oyuncuya 10 milyon euro maaş önerilmesi bekleniyor. Senaryoda Trevoh Chalobah'ın takasa dahil edilmesi konuşuluyor. Real Madrid'in ise genç oyuncuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendirdiği öğrenildi.

ARSENAL DA DEVREDE

İspanya devinin, hücum hattına derinlik katmak için fırsat kolladığı belirtiliyor. Barcelona'nın da oyuncuyu uzun süredir takip ettiği vurgulanıyor. Manchester United, gelecek yaz transfer döneminde Kenan Yıldız için 80 milyon euroyu gözden çıkarttı. Genç yıldız ikna edilirse, İtalyan ekibi Juventus ile sıkı bir pazarlık döneminin geçeceği belirtildi. Öte yandan İngiltere'den Arsenal'ın da devreye girebileceği öğrenildi. 2022-23 sezonu başında Bayern Münih altyapısından Juventus'a geçen Kenan Yıldız, İtalya ekibinde 2 sezondur A takımda yer alıyor.

5 GOL ATIP 6 DA ASİST YAPTI...

Torino kulübü, sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Kenan Yıldız'ı satma niyetinde değil. Ancak oyuncu pazarında yükselen değer ve büyüklerin ilgisi, masadaki seçenekleri çoğaltıyor. Taraflar arasında yapılan yeni kontrat görüşmeleri de sürüyor. Fakat rakam konusunda anlaşma henüz sağlanmış değil. İtalya Serie A ekibi Juventus'un, 6 milyon euro seviyelerinde bir öneride bulunduğu öğrenildi. Bu sezon İtalya ekibinde 12 resmi maçta forma giyen Kenan Yıldız, 935 dakika sahada kaldı. 5 gol ve 6 asistle takımına katkı sağlayan milli futbolcu, taraftarın sevgilisi haline gelmiş durumda.