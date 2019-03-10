Avrupa devleri Marcao ve Luyindama için sıraya girdi

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Lig maçı, çok sayıda Avrupalı temsilcinin transfer raporu hazırlamasını sağlayacak.

Sarı-Kırmızılı ekipte özellikle Marcao ve Luyindama'nın, birçok kulüp tarafından takip edildiği belirtiliyor.

Bu oyuncuların performansı Türk Telekom Stadı'ndaki maçta çıplak gözle izlenerek, kulüplerin transfer komitelerine iletilecek.

İspanyol devi Atletico Madrid'in Godin'i satması durumunda yerine Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu alacağı iddia edilirken, Luyindama da birçok takım tarafından markaja alındı.

(Sporx)