Avrupa devleri onu Beşiktaş'a yedirmeyecek!

TM Dijital Haber Merkezi 20.12.2019 11:04 - Güncelleme: 20.12.2019 11:04

Sezon başında Arsenal’den kiralanan, hatta sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulan Elneny için iki Avrupa devi karşı karşıya geldi.

MİLAN ELNENY İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Ligin başlarında tutuk bir görüntü sergilese de son haftalarda oynadığı futbolla dikkat çeken Elneny Milan ve Sevilla’nın takibine takılırken, Mısırlı yıldızın Serie A devine daha sıcak baktığı belirtildi. Boban – Maldini ikilisiyle yeniden değişime gitmeye hazırlanan Milan’ın listesinde Arsenal’de taraftarların topa tuttuğu Granit Xhaka ve Elneny’nin birinci sırada yer aldığı öğrenilirken, bu arada Monchi’nin de boş durmadığı ifade edildi.

Beşiktaş’ta 16 maçta 1 asist yapan ve Atiba ile son derece uyumlu gözüken 27 yaşındaki Elneny’nin sözleşmesinde ’18 milyon euro’ya satın alınır’ maddesi bulunuyor.