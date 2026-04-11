  • Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! Masadaki rakam 100 milyon euro
Avrupa devleri Osimhen'in peşinde! Masadaki rakam 100 milyon euro

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Barcelona'nın 100 milyon euroluk bütçe ayırdığı öne sürülürken, Juventus ve Bayern Münih'in de transfer için devrede olduğu belirtildi.

Akşam11 Nisan 2026 Cumartesi 09:33
Geçen yıl kiralık olarak oynattığı Osimhen'i sezon başında zorlu bir pazarlık sürecinin ardından 75 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray, bu kez oyuncusunu muhafaza etmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla parmak ısırtan Nijeryalı yıldız; Avrupa'nın en önemli takımlarının hedefi haline geldi. Lewandowski ile yolları ayırmaya hazırlanan Barcelona, en ciddi talipli konumunda bulunuyor.

100 MİLYON EURO AYIRDILAR

İspanyol basınından Fichajes şu haberi geçti: "Barcelona forvet takviyesi için 100 milyon euroluk bütçe ayırdı. Galatasaray'ın golcüsü yetenekleriyle dikkat çekiyor. Türk kulübü 100 milyon euronun altındaki teklifleri dinlemeyecek bile. Atletico Madrid ise Alvarez'i göndermesi halinde bütçesini Osimhen için kullanabilir. Bu üç kulüp arasındaki transfer düğümünün ortasında Alvarez-Osimhen var."

JUVENTUS GÖZÜNÜ KARARTTI

Tuttojuve ise iddialı bir bilgi ortaya attı: "Juventus, Tonali ve Osimhen gibi star oyuncuları almak istiyor. Yeniden iddialı bir kulüp olmak için her şeyi yapacaklar. Spalletti ile Victor arasında bir sorun yok." Soccernet'e göre; Bayern Münih, Nijeryalı yıldız için pusuda. Transferde Harry Kane'in durumu da belrleyici olacak.

