Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2'lik skorla kaybeden Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'daki habere göre; West Ham United, sarı kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un peşine düştü. Transferin 14 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ile tamamlanabileceği belirtildi. 25 yaşındaki oyuncunun Cim-Bom ile olan kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, gelen tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.

SEVİLLA PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İspanya ekiplerinden Sevilla, uzun zamandır istediği Nelsson için yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak. Cim-Bom'dan daha önce savunma hattına Marcao'yu transfer eden La Liga takımı, o dönemde Nelsson'u da istemiş fakat Galatasaray, Danimarkalı oyuncusunun ayrılığına onay vermemişti. Sevilla, sonrasında yine Nelsson için çeşitli girişimlerde bulunsa da istediğini alamamıştı. Ayrıca 25'lik stoper için Fransa ve İtalya'dan da bazı kulüpler devrede. Lille ile Bologna, Victor Nelsson için West Ham United ve Sevilla ile yarışa tutuştu.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

2021-22 sezonu başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bedelle alınan Nelsson'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray, birçok talibi bulunan oyuncusunu yüksek bir rakamla gönderebilmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun tutumu da bu noktada belirleyici rol oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u bırakmak istemese de ekonomik anlamda ihtiyaç duyulduğu için bu transfer gerçekleşebilir. Cim-Bom, bu ihtimale karşılık savunma hattı için oyuncu arayışına başladı. Nelsson, Sarı kırmızılı forma ile tam 129 resmi maça çıktı, 4 gol ve 1 asistle katkı verdi.