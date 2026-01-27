İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Avrupa devleri peşini bırakmıyor! Victor Osimhen'in son talibi Atletico Madrid

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen sergilediği harika performansla Avrupa devlerinin gündeminde kalmayı başarıyor. İspanyol basını son olarak 27 yaşındaki forveti, Atletico Madrid'in gündemine aldığını öne sürdü. İşte detaylar...

27 Ocak 2026 Salı 09:01
Avrupa devleri peşini bırakmıyor! Victor Osimhen'in son talibi Atletico Madrid
ABONE OL

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sergilediği harika performansla Avrupa takımlarının radarında kalmaya devam ediyor. İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Atletico Madrid maçı sonrası 27 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir habere imza attı. Barcelona, PSG, Chelsea ve Manchester United'ın ardından Atletico Madrid'in de başarılı oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü. Osimhen'in İstanbul'da oynanan karşılaşma sonrası Teknik Direktör Diego Simeone ve Atletico'ya övgüler yağdırması, bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.

2029 YILINDA BİTİYOR

Yapılan haberlerin detayında ise şu bilgiler yer aldı: "Atletico, devre arası transfer döneminde 4 oyuncuyla yollarını ayırdı ancak henüz resmi bir takviye yapmadı. Teknik Direktör Simeone kesinlikle transfer yapılmasını istiyor; ancak Madrid ekibinin Sportif Direktörü Mateu Alemany, giden oyuncuların zaten süre almadığını ve mevcut kadronun yeterince geniş olduğunu düşünüyor." Bu nedenle bu Osimhen konusunda belirsizlik devam ediyor. Victor Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayında sona eriyor.

