Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sergilediği harika performansla Avrupa takımlarının radarında kalmaya devam ediyor. İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Atletico Madrid maçı sonrası 27 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir habere imza attı. Barcelona, PSG, Chelsea ve Manchester United'ın ardından Atletico Madrid'in de başarılı oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü. Osimhen'in İstanbul'da oynanan karşılaşma sonrası Teknik Direktör Diego Simeone ve Atletico'ya övgüler yağdırması, bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.

2029 YILINDA BİTİYOR

Yapılan haberlerin detayında ise şu bilgiler yer aldı: "Atletico, devre arası transfer döneminde 4 oyuncuyla yollarını ayırdı ancak henüz resmi bir takviye yapmadı. Teknik Direktör Simeone kesinlikle transfer yapılmasını istiyor; ancak Madrid ekibinin Sportif Direktörü Mateu Alemany, giden oyuncuların zaten süre almadığını ve mevcut kadronun yeterince geniş olduğunu düşünüyor." Bu nedenle bu Osimhen konusunda belirsizlik devam ediyor. Victor Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılının Haziran ayında sona eriyor.