Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Fenerbahçe Avrupa ve Süper Lig'de 19'da 19'luk galibiyet serisi yakaladı. Sarı lacivertli ekip yalnızca yakaladığı galibiyet serisi ile değil elde ettiği en fazla gol pozisyonu sayısıyla da hem Süper Lig'deki hem de Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımları geride bıraktı.

Fenerbahçe en fazla gol pozisyonu üreten takım olurken Bayern Münih ve Barcelona gibi devleri solladı.

EN FAZLA NET GOL POZİSYONU ÜRETEN TAKIMLAR:



59 | Fenerbahçe

43 | Bayern Münih

41 | Newcastle United

41 | Bayer Leverkusen

39 | Barcelona

Fenerbahçe Süper Lig'de rakip fileleri 29 kez havalandırırken yalnızca 5 gol kalesinde gördü ve averaj sayısını 24 yaptı. Sarı lacivertli ekip averaj sayısı olarak da en yakın rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı.

