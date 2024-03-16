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Spor

Avrupa devlerini peşine taktı! Alexander Djiku'ya 4 talip birden

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku performansıyla birçok Avrupa kulübünü etkilemeyi başardı. 29 yaşındaki Ganalı stopere 4 kulüp birden talip oldu. İşte o kulüpler...

16 Mart 2024 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Avrupa devlerini peşine taktı! Alexander Djiku'ya 4 talip birden
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Gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.

ALEXANDER DJIKU'NUN TALİBİ ÇOK!

Bu isimlerden biri olan savunmanın önemli yıldızı Ganalı stoper Alexander Djiku için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında transfer edilen yıldız savunmacı gösterdiği performansla göz doldurdu.

Taraftarın sevgilisi haline gelen Djiku, teknik direktör İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. İstikrarlı yapısı ve defanstaki sağlam duruşuyla dikkat çeken Alexander Djiku, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Takvim'in haberine göre; Yükselen grafiğiyle transferin gözdesi konumuna gelen yıldız savunmacıya 4 kulüp birden talip oldu.

Alexander Djiku ile Lyon, Real Betis, Napoli ve Lazio'nun ilgilendiği bildirildi.

Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Djiku'nun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

FİYAT DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Ancak Ganalı stoper ile ilgilenen takım sayası arttıkça ve rekabet de kızıştıkça bu rakamın daha yukarılara çıkması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Fenerbahçe'nin Djiku'nun takımda kalmasını istiyor. Kanarya'nın sadece teklif edilen rakamların cazip bir hale gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilebileceği belirtiliyor.

Djiku bu sezon 28 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 29 yaşındaki oyuncunun 1 golü, 2 asisti bulunuyor.

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