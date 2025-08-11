Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0'lık farklı skorla geçen Cim-Bom'da 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, gündemin ilk sırasına oturdu. İngiltere'den West Ham, Aston Villa; İtalya'dan Bologna, Atalanta; Almanya'dan Leipzig ve Suudi Arabistan ekibi Neom, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna olan ilgisini net olarak ortaya koydu. Teklifler bonuslarla birlikte 35 milyon euroya kadar çıkmış durumda. 40 milyon eurodan kapıyı açmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, Suudi ekibinin devreye girmesiyle bu rakamı 50 milyon euro seviyelerine çıkardı.

YÜZDE 20'Sİ ANKARA'YA GİDECEK

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılının Ağustos ayında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ankara ekibi, Barış'ın bonservisinin %20'sine sahip. Sarı-Kırmızılı Yönetim, %20 'lik hakkı geri almak için Ankara Kulübü ile henüz bir görüşme yapmış değil. Ankara ekibi ise Barış Alper Yılmaz konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor.

COMAN LİSTENİN 1 NUMARASI

Galatasaray transfer ekibi, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kanat oyuncusu arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Olası bir transferin gerçekleşmesi durumunda belirlenen oyuncuların menajerleriyle görüşmelere zaman kaybetmeden başlanacak. Menajer Gardi'nin önerdiği isim Bayern Münih'in 29 yaşındaki Fransız yıldızı Kingsley Coman. 25 yaşındaki Barış Alper, Galatasaray'da oynadığı 157 maçta 27 gol ve 21 asistlik performans sergiledi...