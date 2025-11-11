Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. Birçok Avrupa devi şimdiden Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için yarışa girmiş durumda. Onefootball'ın haberine göre Fransız ekibi PSG, Osimhen transferinde en ciddi kulüp. Paris temsilcisinin teknik direktörlüğünü yapan Luis Enrique'nin, güncel forvet rotasyonundan memnun olmadığı ve Ousmane Dembele'nin sakatlığının ardından Ocak ayında santrfor takviyesi yapılmasını istediği aktarıldı.

PSG'NİN 150 MİLYON € BÜTÇESİ VAR

Haberin detayında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray'daki olağanüstü yeteneği ve etkileyici performansıyla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken forvet oyuncusuyla en çok ilgilenen kulüpler Manchester United, Barcelona ve şimdi de PSG gibi görünüyor. 150 milyon euro transfer bütçesi olan Fransız ekibi, bu transferde diğer kulüplerin önünde yer alıyor." Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için 75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezon 12 maçta 9 gol atan Nijeryalı'nın sözleşmesi, Haziran 2029'da bitiyor.