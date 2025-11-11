İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2503
  • EURO
    48,8797
  • ALTIN
    5615.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa devlerini peşine taktı! Victor Osimhen'e sürpriz talip
Spor

Avrupa devlerini peşine taktı! Victor Osimhen'e sürpriz talip

Galatasaray forması giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen Avrupa devlerini peşine taktı. Yıldız oyuncunun en ciddi talibi ise Fransız ekibi PSG oldu. İşte detaylar...

AKŞAM11 Kasım 2025 Salı 08:57 - Güncelleme:
Avrupa devlerini peşine taktı! Victor Osimhen'e sürpriz talip
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. Birçok Avrupa devi şimdiden Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için yarışa girmiş durumda. Onefootball'ın haberine göre Fransız ekibi PSG, Osimhen transferinde en ciddi kulüp. Paris temsilcisinin teknik direktörlüğünü yapan Luis Enrique'nin, güncel forvet rotasyonundan memnun olmadığı ve Ousmane Dembele'nin sakatlığının ardından Ocak ayında santrfor takviyesi yapılmasını istediği aktarıldı.

PSG'NİN 150 MİLYON € BÜTÇESİ VAR

Haberin detayında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray'daki olağanüstü yeteneği ve etkileyici performansıyla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken forvet oyuncusuyla en çok ilgilenen kulüpler Manchester United, Barcelona ve şimdi de PSG gibi görünüyor. 150 milyon euro transfer bütçesi olan Fransız ekibi, bu transferde diğer kulüplerin önünde yer alıyor." Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için 75 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezon 12 maçta 9 gol atan Nijeryalı'nın sözleşmesi, Haziran 2029'da bitiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.