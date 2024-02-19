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Spor

Avrupa devlerini solladı! Deplasman lideri Fenerbahçe

Fenerbahçe bu sezon mücadele ettiği deplasmanlarda puan kaybı yaşamadı. Sarı lacivertli ekip yalnızca Adana Demirspor ile berabere kalarak 1 puana razı oldu. Bu başarısı ile Fenerbahçe Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımları geride bıraktı. İşte detaylar...

Akşam19 Şubat 2024 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Avrupa devlerini solladı! Deplasman lideri Fenerbahçe
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Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, rakiplerine konuk olduğu maçlardaki galibiyet serisi ile dikkat çekiyor. Bu sezon ligde iç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 4'ünde toplam 9 puan kaybeden sarı lacivertliler, deplasmanda sadece 1 kere puan kaybı yaşadı. Kadıköy'de Trabzonspor'a kaybeden Kanarya; Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor karşısında 1 puana razı oldu. Deplasmanda ise sadece Adana Demirspor ile berabere kaldı. Bu puan kaybının ardından konuk olduğu 7 rakibini de mağlup etmeyi başardı.

BİR SONRAKİ RAKİP HATAY

Sarı lacivertlilerin bu başarısına Avrupa'nın beş büyük ligindeki hiçbir takım yaklaşamadı. Deplasmandaki galibiyet serisi ile fark yaratan İsmail Kartal'ın takımı, 3 Mart'ta Hatay deplasmanına çıkacak. Bir sonraki dış saha mücadelesini ise ligin ilk yarısında evinde puan kaybettiği Trabzonspor'a karşı verecek. Karadeniz ekibinin ardından F.Bahçe'nin ligde deplasmanda oynayacağı maçlar sırasıyla şöyle; K.Gümrük, Sivas, Konya ve G.Saray. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kalan tüm maçlarını kazanarak rekor kırmak istiyor.

FENER İLK KEZ GERİYE DÜŞTÜ

Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada ilk kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Dış sahada oynadığı 9 maçta kalesini gole kapatan Sarı-Lacivertliler; Beşiktaş, Kayseri ve İstanbul maçlarında gol yerken, bu müsabakalarda ilk golü atan ekip olmuştu. Bu sezonun genelinde ise toplamda 4 maçta ilk yarıyı mağlup bitirdi. İç sahadaki Karagümrük maçında ilk devreyi 1-0 yenik kapatan Kanarya, karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe, ilk 45 dakikasını mağlup bitirdiği 2 maçı ise kazanamadı. Kadıköy'de Trabzon ve Alanya karşılaşmalarının ilk yarılarında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, Trabzon'a 3-2 kaybederken, Alanya ile 2-2 berabere kalmıştı.

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