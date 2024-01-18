Avrupa devlerinin gündemi Victor Nelsson

Bu sezon müthiş bir savunma performansına imza atan Galatasaray'ın stoperleri, Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor.

Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'e, sakatlanana kadar Milan'dan yoğun ilgi vardı. Kolombiyalı stoper sakatlandıktan sonra formasına kavuşan Nelsson da yeniden dikkat çekmeyi başardı.

Danimarkalı oyuncuya Napoli'nin 15 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapacağı ileri sürüldü. Diğer taraftan da Abdülkerim Bardakcı'ya başta Bayern Münih ve Manchester United olmak üzere birkaç Avrupa devinin teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.