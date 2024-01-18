İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1494
  • EURO
    32,941
  • ALTIN
    1949.99
  • BIST100
    8068.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa devlerinin gündemi Victor Nelsson
Spor

Avrupa devlerinin gündemi Victor Nelsson

Davinson Sanchez'in sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Victor Nelsson Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

18 Ocak 2024 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
Avrupa devlerinin gündemi Victor Nelsson
ABONE OL

Bu sezon müthiş bir savunma performansına imza atan Galatasaray'ın stoperleri, Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor.

Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'e, sakatlanana kadar Milan'dan yoğun ilgi vardı. Kolombiyalı stoper sakatlandıktan sonra formasına kavuşan Nelsson da yeniden dikkat çekmeyi başardı.

Danimarkalı oyuncuya Napoli'nin 15 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapacağı ileri sürüldü. Diğer taraftan da Abdülkerim Bardakcı'ya başta Bayern Münih ve Manchester United olmak üzere birkaç Avrupa devinin teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.