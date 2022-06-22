Avrupa ekipleri Mustafa Muhammed'in peşinde

Galatasaray'da Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in talipleri artıyor.

Fransız basınında yer alan habere; Fransa'dan Reims ve Toulouse, Mısırlı futbolcu ile yakından ilgileniyor. İki ekibin de 24 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan Mustafa Muhammed'in Fransa dışından da talipleri olduğu aktarıldı. Mısırlı yıldızla Almanya'dan Schalke 04'ün yanı sıra İspanya'dan da birkaç kulübün ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon da Fransa'nın Bordeaux takımına transferi gündeme gelen ve sağlık kontrolleri için Fransa'ya giden Mustafa Muhammed'in transferi son anda iptal olmuştu.

Galatasaray'da geçen sezon 41 maça çıkan Mustafa Muhammed, 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.