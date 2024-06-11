İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3948
  • EURO
    34,9401
  • ALTIN
    2397.78
  • BIST100
    9997.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya
Spor

Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya

Genç milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda 6 madalya kazanmayı başardı.

AA11 Haziran 2024 Salı 09:47 - Güncelleme:
Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya
ABONE OL

İspanya'da düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 6 madalya elde etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran'a kadar sürecek şampiyonanın ikinci gününde milli sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Esma Doğan 18 yaş altı genç kızlarda, Zehra Gemi 15 yaş altı yıldız kızlarda, Tuğraner Boylu da 15 yaş altı yıldız erkeklerde altın madalya kazandı.

Şampiyonada 15 yaş altı yıldız kızlarda Hatice Aydınalp gümüş, 18 yaş altı genç kızlarda Sevda Nur Gürcü ile 15 yaş altı yıldız erkeklerde Enes Malig Akgöz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.