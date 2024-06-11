Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda millilerden 6 madalya

İspanya'da düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 6 madalya elde etti.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran'a kadar sürecek şampiyonanın ikinci gününde milli sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Esma Doğan 18 yaş altı genç kızlarda, Zehra Gemi 15 yaş altı yıldız kızlarda, Tuğraner Boylu da 15 yaş altı yıldız erkeklerde altın madalya kazandı.

Şampiyonada 15 yaş altı yıldız kızlarda Hatice Aydınalp gümüş, 18 yaş altı genç kızlarda Sevda Nur Gürcü ile 15 yaş altı yıldız erkeklerde Enes Malig Akgöz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

