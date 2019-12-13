Avrupa fatihi dibe vurdu

GALATASARAY, Avrupa’da hayal kırıklığı yaşarken, tarihinin en kötü dönemlerinden birine imza attı. Şampiyonlar Ligi’ne 16 kez katılarak bu alanda sayılı ekipler arasında yer alan Cim-Bom, bu sezon sadece 1 gol atarak 2 puan toplayabildi ve Avrupa defterini kapattı. Sarı-Kırmızılı takım, Devler Ligi tarihindeki en kötü ikinci sezonundan birisini daha taraftarlarına yaşattı.

2014-15’TE BİR PUAN

Aslan, 2014-15 sezonunda Prandelli ve Hamzaoğlu’nun görev yaptığı dönemde, 6 maçta sadece 1 puan alabilmiş kalesinde de 19 gol görmüştü.Devler Ligi’ne ilk katıldığı 1993-94 sezonunda da sadece 1 gol atabilen 2 puan alabilen Cim-Bom, bu sezonların dışında 3 puanın altına hiç inmedi. Galatasaray, Avrupa’da son 13 maçı kazanamayıp galibiyeti de unuttu.

20 DEPLASMANDA KAYIP

G.Saray ayrıca Terim dönemlerinde de Avrupa’daki en kötü performansını yaşadı. Aslan’da 4. kez teknik direktörlük yapan Terim, geçen sezon ile birlikte 14 Avrupa karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Real Madrid karşısında 6-0, PSG önünde de 5-0’lık tarihi skorlar yaşadı. Aslan, Avrupa’da ayrıca son 20 deplasmanda kazanamadı.