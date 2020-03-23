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Spor

Avrupa futbolunda büyük kriz kapıda

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle tüm spor organizasyonları ertelenirken, özellikle futbol liglerinin ne zaman başlayacağı merak konusu. Salgın nedeniyle ekonomik krizle mücadele eden Avrupa kulüpleri, birçok sorunla karşı karşıya kaldı.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:27
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Dünya futboluna yön veren ülkeler koronavirüs nedeniyle ilk kez büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da mücadeleler ilk kez durdu. Tüm ligler “sağlık daha önemli” açıklamasını yapsa da, piyasayı büyük bir krizin beklediği de malum. Bunu ön gören dev kulüpler, şimdiden futbolcularından indirim istedi. Barcelona, Juventus da bu kulüplerden ikisi...

LİGLER NASIL SONA ERECEK?

Salgının ne zaman sona ereceği belli değil ancak ligler EURO 2020’nin de ertelenmesiyle seyircili mi, yoksa seyircisiz mi bitecek belirsizliğini koruyor. Büyük bir maç günü gelirinden mahrum kalan kulüplerin, yayın gelirinden zararlarını karşılayabilecekleri öngörülüyor, UEFA ise liglerin 30 Haziran’a kadar tamamlanmasını tavsiye ediyor. Kısa vadede kulüpleri bekleyen en büyük kriz, liglerin nasıl ve ne zaman tamamlanacağı.

EKONOMİLERİN ÇÖKME RİSKİ

Gelir kalemi çok fazla olan büyük kulüplerin yanında Avrupa’nın 5 büyük liginde ekonomileri belli gelirlere bağlı olan takımlar da var. Bu süreçte başta La Liga yönetimi olmak üzere UEFA da “koruyucu” olmaları gerektiğini açıkladı. Yayın gelirlerini büyütmek, liglerin uzayacağı da varsayılarak yayın gelirlerinin düzenli aralıklarla kulüplerin kasasına girmesini sağlamak isteniyor. Ayrıca UEFA’nın da finansal fair-play kurallarında esnekliğe gideceği düşünülüyor.

OYUNCULARDAN İNDİRİM TALEBİ

Çoğu kulüp, bu dönemde oyuncularından maaşlarında indirime gitmelerini istedi ve gelen dönemde lig başlayınca oyuncuların da talepleri artabilir. Barcelona, sadece oyuncu maaşlarına 570 milyon euro ödüyor ve en azından bu giderin azalması için futbolcularıyla anlaşmak zorunda. Liglerin gecikmesi de bitecek sözleşmelerin, ekonomik açıdan nasıl uzayacağına dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

SONA EREN SÖZLEŞME TARİHLERİ

Normal bir futbol sezonunda futbolcuların sözleşmesi 31 Mayıs’ta biter ancak bu sene ligler yaz aylarına sarkacağı için Mayıs’ta sözleşmesi biten futbolcularla ilgili nasıl bir yol izlenecek, merak konusu. Özellikle bu maddede bulunacak herhangi bir çözüm, kesinlikle transfer dönemini de etkileyecek.

SESSİZ TRANSFER DÖNEMİ

Son 2 senede yaz transfer döneminde futbol tarihinde olmadığı kadar büyük paralar harcanıyor ancak bu durum bu kez yaşanmayabilir. Özellikle küçük kulüplerin değerli oyuncularını elden çıkarmak istemeyeceği düşünüldüğünde, son senelerin en sessiz transfer dönemlerinden biri bizi bekliyor. Transfer dönemi bu yaz kısa olacak, normalde 31 Ağustos’ta biten dönemin normal takvime dönmesi açısından yine aynı tarihte tamamlanması öngörülüyor.

KULÜPLER İÇİN ZOR SÜREÇ

Belirsizlik, geleceklerini kurmaya çalışan kulüpler için en zor şeylerden biri ve geleceğini kurmaya çalışan kulüp sayısı hiç de az değil. Ayrıca, 30 Haziran’da zorunlu satın alma opsiyonu bulunan şirketlerin büyük bir sıkıntı içine gireceği de neredeyse kesin.

2021’DE GELİR-GİDER UÇURUMU

2020’de futbol piyasası eğer durumu kontrol etmeyi başarırısa, 2021’de gelrler/giderler açısından büyük bir patlama yaşanacak. Copa America, EURO 2020 dönecek, yaz transfer döneminde yapılamayan transferler belki de kış transfer dönemine sarkacak ve büyük sözleşmeler istenecek. Bir de üstüne 2021 turnuvaları eklenince, futbol dünyasında büyük bir patlama yaşanacak.

(Yeni Şafak)

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