Avrupa hesaplarında işler karıştı! Ülke puanında son durum

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonundan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer alması gerekiyor. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden İsviçre ekibi Basel, sahasında Slovan Brastislava ile 2-2 berabere kaldı.

Daha önceki play-off turunda ülkemizin hemen üstünde yer alan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmamıştı. Bu da ülkemiz için bu sezonu ilk 10'da bitirme şansı doğurdu.

"ŞL şampiyonu, kendi liginde ŞL bileti alırsa, 11. ülkenin şampiyonu ŞL'ye direkt katılır" kuralı 2024'te kaldırılacak. İlk 10 dışındaki ülkelerin şampiyonları eleme oynayacak. Avrupa Kupaları'nda galibiyete 400, beraberliğe ise 200 puan veriliyor. Türkiye ile 10. sırada yer alan Avusturya arasında 2.300 puan fark bulunuyor.

Ülkemizden Fenerbahçe ve Sivasspor, yoluna devam ederken; Başakşehir ise veda etti. Türkiye'nin ilk 10'a girmesi için Fenerbahçe ve Sivasspor'un turları da geçerek toplamda 6 galibiyet alması gerekiyor. İşte ülke sıralamasında 15. ile 9. sıralarda dizilen ülkeler ve puanlarında son durum;

15. Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)

13. İsviçre: 29.875 (Basel)

12. Türkiye: 31.700 (Fenerbahçe, Sivasspor)

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

10. Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

9. İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)