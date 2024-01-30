Adı son zamanlarda İtalyan devi Napoli ile anılan Jayden Oosterwolde için menajeri Joes Blackburn'den flaş açıklamalar geldi. İşte Joes Blackburn'ün açıklamaları...

"KALİTESİ ÇOK FAZLA"

"Oosterwolde Parma'da da oynamış modern bir defans oyuncusu, yani onu İtalya'da zaten biliyorsunuz. Fiziksel olarak son derece güçlü ve çok hızlı. Hücum eğilimi yüksek bir sol bek olarak oynadı, hatta dörtlü savunma hattının biraz daha ilerisinde oynadı, bu yüzden hırsı, gücü ve kalitesi var."

"NAPOLİ İLE GÖRÜŞMEMİZ YOK"

Napoli ile bir pazarlık var mı?

"Hayır, şu anda Napoli ile bir görüşme yok. Napoli'nin Jayden'le ilgilenip ilgilenmediğini bilemem ama kulüp ararsa benim için, Oosterwolde için ve bence gelecekte Fenerbahçe için de onu satmak ilginç bir transfer olur ama şu anda var olmayan bir pazarlıktan bahsediyoruz."

"GİTMEYİ ÇOK İSTER"

"Herhangi bir görüşme yok ama Oosterwolde en az üç nedenden dolayı Napoli forması giymeyi çok ister: İtalya'yı biliyor, Parma'da oynarken Napoli'yi çok sevmişti ve oraya geri dönmek istiyor. Napoli'yi harika bir kulüp olarak görüyor ve son olarak da bu işe kalbini ve tutkusunu koyan biri ve Napoli gibi bir yerle özdeşleşebilir. Bu yüzden Napoli'ye gitmeyi çok ister ama şu anda herhangi bir görüşme yok."

"FENERBAHÇE İLE TEMAS HALİNDEYİM"

"Fenerbahçe ile yakın temas halindeyim, onlar da bana Oosterwolde için üç yol gösterdiler: İspanya yolu, İngiltere yolu ve Fenerbahçe'de kalma seçeneği, ki kulüp bile Napoli ile bir temastan hiç bahsetmedi, bu yüzden şu anda hiçbir şey olmadığını söylüyorum."

"MILAN İLE TEMASLARIM VAR"

"Milan'la bazı temaslarım var çünkü Milan daki oyuncular da dahil olmak üzere birçok oyuncuya asistanlık yapıyorum. Milan, Oosterwolde'yi tanıyor, menajerliğini yaptığımı biliyorlar ama yine de şu anda Milan'dan özel bir ilgi yok. Bu konu hakkında konuşmadık."