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Spor

Avrupa Kar Voleybolu'nun ev sahibi Sivas oldu

Sivas, 2023 Dünya ve Avrupa Kar Voleybolu turlarına ilk kez ev sahipliği yapacak.

AA20 Aralık 2022 Salı 20:52 - Güncelleme:
Avrupa Kar Voleybolu'nun ev sahibi Sivas oldu
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından organize edilen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu ve Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) organize ettiği FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu'nun birer etabı, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenecek.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, ilk olarak 3-5 Mart 2023 tarihlerinde CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun durağı olacak, bir hafta sonra 10-12 Mart 2023 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Sivas, 6-9 Mart 2022 tarihlerinde TVF Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

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