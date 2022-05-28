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Spor

Avrupa Karate Şampiyonası'nda bir altın da Erman Eltemur'dan

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman Eltemur da altın madalya kazandı.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
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Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Erman, finalde İngiliz Wilkins'le karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman da altın madalya aldı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi. Kadın kumite 68 kiloda da Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya elde etmişti.

  • Erman Eltemur
  • Brandon Brian Wilkins
  • Avrupa Karate Şampiyonası

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