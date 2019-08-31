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Avrupa kulüpleri Dorukhan Toköz sıraya girdi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için Monaco, siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve teklifini iletti. 23 yaşındaki orta sahaya Monaco'nun dışında İtalyan ekibi Lazio da talip oldu.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Monaco, siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve teklifini iletti. 
 
Satıştan kazanç elde etmek isteyen yönetim, Fransız ekibinin ilk teklifini yetersiz buldu ancak görüşmeler devam ediyor.
 
23 yaşındaki orta sahaya Monaco'nun dışında İtalyan ekibi Lazio da talip oldu. Beşiktaş, oyuncu için 10 milyon Euro peşin istiyor.
 
(Sabah)
 

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