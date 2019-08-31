Avrupa kulüpleri Dorukhan Toköz sıraya girdi Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için Monaco, siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve teklifini iletti. 23 yaşındaki orta sahaya Monaco'nun dışında İtalyan ekibi Lazio da talip oldu.