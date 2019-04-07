Avrupa kulüpleri Güven Yalçın için sıraya girdi
Güven Yalçın’ın menajeri Ahmet Düdük, İtalyan, Alman ve İspanyol takımlarından teklif olduğunu söyledi. Güven, La Liga’ya daha yakın.
BU sezon Şenol Güneş ile forvette başlayıp, sonrasında sol kanada geçiş yapan Güven Yalçın, Avrupa’nın önemli liglerinden teklifl er alıyor. 20 yaşındaki Almanya doğumlu Güven’in menajeri Ahmet Düdük, bir Alman sitesine yaptığı açıklamada Avrupa’dan teklifl er olduğunu ifade etti. Düdük, özellikle La Liga ve Serie A’dan ilginin yoğun olduğunu da vurguladı. Güven’in hedefi nin İspanya olduğu, önceliğin oraya verileceği belirtildi. Ligde 15 maça çıkan Güven, 2 gol ve 3 asist yaptı, mukavelesi 2022’de bitiyor.
Akşam
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